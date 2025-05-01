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01 мая 2025, 10:58

Оформление инвалидности: на Ровенщине врача будут судить за взятку

01 мая 2025, 10:58
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фото: Национальная полиция
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На Ровенщине врач, обещавший помочь в оформлении инвалидности, предстанет перед судом за получение взятки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в течение двух лет врач-травматолог предоставлял выписки о лечении своей пациентки и помогал в сборе и оформлении всех необходимых документов, чтобы и в дальнейшем могла оформить группу инвалидности.

Свои услуги он оценил в 2000 долларов. Также он заверил женщину в необходимости предоставления медицинской сестре неправомерной выгоды в сумме 4500 гривен за подписание и выдачу консультационного заключения специалиста.

41-летнего злоумышленника разоблачили непосредственно во время передачи средств.

Следователи сообщили врачу о подозрении. Суд избрал жителю Рокитного меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи закончили досудебное расследование и при процессуальном руководстве прокуратуры направили материалы уголовного производства в суд.

Напомним, в столице будут судить заместитель руководителя медучреждения. Она потребовала с ветерана деньги за подтверждение его инвалидности.

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