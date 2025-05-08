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08 травня 2025, 08:53

Скандал у психіатричній лікарні на Волині: завідувача підозрюють у корупції

08 травня 2025, 08:53
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фото: з відкритих джерел
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У Волинській обласній психіатричній лікарні в селі Липини правоохоронці викрили лікаря, причетного до корупційного злочину. За попередньою інформацією, мова йде про можливу допомогу військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації

Про це пише ВолиньPost із посиланням на телеграм-каналу "Надзвичайні новини Волині", передає RegioNews.

За даними ЗМІ, затриманим є завідувач одного з відділень лікарні Павло Рихлівський. Його затримали 7 травня, в той час у медзакладі також тривали слідчі дії.

Інформацію про розслідування підтвердили в пресслужбі Управління стратегічних розслідувань у Волинській області.

Уточнень щодо деталей провадження наразі не надають, але обіцяють повідомити додаткову інформацію пізніше.

Розслідування триває. Якщо провину медика доведуть, йому може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на Рівненщині лікар, який обіцяв допомогти в оформленні інвалідності, постане перед судом за отримання хабаря.

Раніше повідомлялося, що в столиці будуть судити заступницю керівника медзакладу. Вона вимагала з ветерана гроші за підтвердження його інвалідності.

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