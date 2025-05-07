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07 мая 2025, 14:12

Вызывающий грабеж в центре Дрогобыча: полиция задержала нападающих

07 мая 2025, 14:12
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фото: из открытых источников
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В центре Дрогобыча ограбили пенсионера. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 6 мая на улице Шолом-Алейхема.

В полицию поступило сообщение от 68-летнего жителя одного из сел Самборского района о том, что неизвестные ограбили его и скрылись с места происшествия.

Правоохранители быстро установили местонахождение злоумышленников и вскоре задержали их. Ими оказались жители Дрогобыча в возрасте 16 и 25 лет.

Фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемую меру пресечения.

Напомним, на Волыни вынесли приговор мужчине, совершившему разбойное нападение. Один из потерпевших – несовершеннолетний.

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