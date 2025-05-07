За взятку полицейскому жителю Тернопольщины грозит до 4 лет лишения свободы

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Мужчина предложил полицейским деньги во избежание административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту следователи полиции начали уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время патрулирования в Борщеве полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял житель Чертковского района.

Чтобы избежать составления административного протокола, водитель предложил полицейским 500 долларов.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские составили на водителя административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Тернополе фургон наехал на тротуаре на 72-летнюю женщину.