Фото: прокуратура

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд избрал меру пресечения для чиновника Департамента полиции особого назначения. Он будет находиться под стражей.

По данным следствия, правоохранитель вместе с сообщниками организовал незаконную переправку 36-летней военнообязанной через государственную границу Украины в Республику Польша. За свою "услугу" он попросил 15 тысяч долларов.

Уклониста задержали польские пограничники и вернули в Украину. Известно, что он переправлялся на лодке через реку Западный Буг.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который зарабатывал на переправке военнообязанных за границу. Он обещал двум мужчинам сделать документы, с которыми они могли бы выехать из Украины.