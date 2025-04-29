На Волыни подозрение получил правоохранитель, зарабатывавший на уклонистах
Правоохранитель за тысячи долларов помог военнообязанному пересечь государственную границу. Однако уклониста задержали польские пограничники
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
Суд избрал меру пресечения для чиновника Департамента полиции особого назначения. Он будет находиться под стражей.
По данным следствия, правоохранитель вместе с сообщниками организовал незаконную переправку 36-летней военнообязанной через государственную границу Украины в Республику Польша. За свою "услугу" он попросил 15 тысяч долларов.
Уклониста задержали польские пограничники и вернули в Украину. Известно, что он переправлялся на лодке через реку Западный Буг.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который зарабатывал на переправке военнообязанных за границу. Он обещал двум мужчинам сделать документы, с которыми они могли бы выехать из Украины.