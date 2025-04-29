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29 апреля 2025, 12:40

Сотрудник Минобороны и Генштаба ВСУ предлагал за 12-16 тысяч долларов сняться с военного учета

29 апреля 2025, 12:40
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии руководства Минобороны сообщили о подозрении сотруднику Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, который за деньги оформлял «непригодности» мужчин к военной службе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В начале 2025 года чиновник привлек к незаконной деятельности двух жителей Одесской области. Они искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов сняться с военного учета. Если человек уже находился в розыске за уклонение от мобилизации, ему обещали также "решить" этот вопрос.

По предварительным данным, схемой успело воспользоваться 10 человек, часть которых уже установлена.

В настоящее время военный и его приспешники уведомлены о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Минобороны запустило обновленную версию Резерв+.

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