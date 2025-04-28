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28 апреля 2025, 18:41

60 тысяч долларов за путешествие: в Киеве задержали мужчину, устроившего "бизнес" на уклонистах

28 апреля 2025, 18:41
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Фото: Нацполиция
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В Киеве задержали мужчину, который помогал уклонистам бежать за границу. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили дельца, который зарабатывал на переправке военнообязанных за границу. Муж обещал предоставить двум мужчинам документы, с которыми они могли бы выехать за границу. За свою услугу он попросил 60 тысяч долларов США.

Также он проводил инструктаж по поведению беглецов на границе. В пунктах обмена валют злоумышленник проверял подлинность денег.

Делка задержали, когда он получал первую часть суммы (40 тысяч долларов). Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали мужчину, который за 600 долларов купил фальшивые документы о болезни сына. С этими документами он пытался уехать за границу.

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