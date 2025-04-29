На Львовщине разоблачили дежурных агентов РФ: делали поджоги на железной дороге по заказу россиян
Подозрение получили двое мужчин, работавших на российские спецслужбы. Во Львове они совершили поджог на железной дороге
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Сообщили о подозрении жителям Тернопольской и Запорожской областей. По данным правоохранителей, в марте этого года жителя Тернопольщины завербовали россияне, когда он искал в интернете подработку. Ему предложили "работу" с поджогами железной дороги. Для этого он также привлек своего товарища из Запорожской области.
Вместе они во Львове подожгли объект на железной дороге. Затем они сделали видео и отправили "отчет" российскому куратору.
Напомним, ранее в Харьковской области 16-летняя девушка получила подозрение. В прошлом году ее разоблачили правоохранители: несовершеннолетняя по заказу российских спецслужб подожгла два автомобиля ВСУ.