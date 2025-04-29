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Подозрение получили двое мужчин, работавших на российские спецслужбы. Во Львове они совершили поджог на железной дороге

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении жителям Тернопольской и Запорожской областей. По данным правоохранителей, в марте этого года жителя Тернопольщины завербовали россияне, когда он искал в интернете подработку. Ему предложили "работу" с поджогами железной дороги. Для этого он также привлек своего товарища из Запорожской области.

Вместе они во Львове подожгли объект на железной дороге. Затем они сделали видео и отправили "отчет" российскому куратору.

Напомним, ранее в Харьковской области 16-летняя девушка получила подозрение. В прошлом году ее разоблачили правоохранители: несовершеннолетняя по заказу российских спецслужб подожгла два автомобиля ВСУ.