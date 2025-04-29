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29 квітня 2025, 17:17

На Волині підозру отримав правоохоронець, який заробляв на ухилянтах

29 квітня 2025, 17:17
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Фото: прокуратура
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Правоохоронець за тисячі доларів допоміг військовозобов'язаному перетнути державний кордон. Проте ухилянта затримали польські прикордонники

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд обрав запобіжний захід для чиновника Департаменту поліції особливого призначення. Він буде знаходитися під вартою.

За даними слідства, правоохоронець разом зі спільниками організував незаконне переправлення 36-річного військовозобов'язаного через державний кордон України в Республіку Польща. За свою "послугу" він попросив 15 тисяч доларів США.

Ухилянта затримали польські прикордонники та повернули в Україну. Відомо, що він переправлявся човном через річку Західний Буг.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який заробляв на переправлені військовозобовʼязаних за кордон. Він обіцяв двом чоловікам зробити документи, з якими вони могли б виїхати з України. За цю "послугу" він попросив 60 тисяч доларів США.

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