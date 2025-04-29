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29 апреля 2025, 14:52

В Тернопольской области чиновник вуза за 1600 долларов продавал отсрочки от службы в армии

29 апреля 2025, 14:52
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фото: Национальная полиция
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Руководитель одного из отделений университета брал деньги за содействие в трудоустройстве в учебное заведение мужчин, чтобы те могли оформить отсрочку от прохождения военной службы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, к преступлению оказался причастен глава одного из подразделений местного университета — 56-летний житель области. Он, пользуясь служебным положением, предложил знакомому помочь трудоустроиться в высшее учебное заведение, чтобы в дальнейшем оформить отсрочку от армии. Свои услуги педагог оценил в 1600 долларов.

Правоохранители задержали мужчину при получении части денег.

Пока фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области задержали мужчину, который за 15 000 долларов предлагал "решить вопрос" с мобилизацией.

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