Пожар на Волыни: из-за короткого замыкания сгорел жилой дом

фото: ГСЧС Волыни

В ночь на 22 апреля в селе Овадное Владимирского района возник пожар в деревянном жилом доме

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил сооружение. Пожар удалось локализовать в 00:12, а полностью ликвидировать – в 01:43.

По предварительным выводам, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Напомним, во Львовской области во время пожара нашли тело пенсионера.

Ранее в Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди. Огонь унес жизни жителей Бориспольского и Фастовского районов.