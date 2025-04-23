В Киевской области в водоеме обнаружили тело человека

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Трагедия произошла утром 21 апреля в поселке Зеленый Бор Фастовского района. Спасатели достали тело утопленника из водоема

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.

Около 09:20 жители Глеваховской общины заметили в водоеме на улице Виноградной тело человека без признаков жизни.

"С помощью надувной лодки, спасатели доставили утопленника на берег. Им оказалось лицо мужского пола, которое передали работникам Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 21 апреля в городе Белая Церковь Киевской области спасатели достали из реки Рось тело 15-летней девушки.