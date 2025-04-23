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23 апреля 2025, 09:40

На Киевщине из-за атаки беспилотников горел гостинично-ресторанный комплекс, повреждены дома

23 апреля 2025, 09:40
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фото: ГСЧС Украины в Киевской области
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Сегодня, 23 апреля, оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Повреждены дома и гостинично-ресторанный комплекс

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

В Броварском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания.

"Пожарные обуздали пламя. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в Броварском районе повреждены семь частных домов, хозяйственная постройка и складское помещение. В результате пожара уничтожены два деревянных здания ресторанного комплекса.

Напомним, ночью 23 апреля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали двое горожан, есть повреждения.

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