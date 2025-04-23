фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице Шептицкого горел кирпичный жилой дом, покрытый жестью. К моменту прибытия спасателей из окон дома выбивался густой черный дым. Из-за сильного задымления огнеборцы работали в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Во время разведки задымленного дома в одной из комнат на полу спасатели обнаружили мужчину без сознания, которого вынесли на свежий воздух и приступили к сердечно-легочной реанимации. Затем прибывшие медики "скорой" пытались реанимировать мужчину, однако, к сожалению, он скончался. Погибшим оказался 87-летний владелец дома.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 18 апреля в Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди.