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19 апреля 2025, 16:00

В Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди

19 апреля 2025, 16:00
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Фото: ГСЧС
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В Киевской области в пятницу, 18 апреля, произошли пожары из-за сухой травы. На месте инцидентов спасатели обнаружили погибших людей

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

18 апреля на территории Киевской области произошло два случая с пожарами, которые привели к гибели людей. В Бориспольском районе произошел пожар травяного настила. Во время тушения огня спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Впоследствии в Фастовском районе возник пожар сухой растительности на площади 5 гектаров. Из-за сильного ветра огонь распространился на три рядом расположенные хозяйственные здания.

Напомним, ранее произошел пожар в поезде Сумы-Киев. Среди пассажиров пострадавших нет. К сожалению, в вагоне погиб железнодорожник.

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