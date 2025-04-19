В Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди
В Киевской области в пятницу, 18 апреля, произошли пожары из-за сухой травы. На месте инцидентов спасатели обнаружили погибших людей
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
18 апреля на территории Киевской области произошло два случая с пожарами, которые привели к гибели людей. В Бориспольском районе произошел пожар травяного настила. Во время тушения огня спасатели обнаружили погибшего мужчину.
Впоследствии в Фастовском районе возник пожар сухой растительности на площади 5 гектаров. Из-за сильного ветра огонь распространился на три рядом расположенные хозяйственные здания.
Напомним, ранее произошел пожар в поезде Сумы-Киев. Среди пассажиров пострадавших нет. К сожалению, в вагоне погиб железнодорожник.
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