Пожежа на Волині: через коротке замикання згорів житловий будинок
У ніч на 22 квітня у селі Овадне Володимирського району виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.
На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив споруду. Пожежу вдалося локалізувати о 00:12, а повністю ліквідувати — о 01:43.
За попередніми висновками, причиною займання стало коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, на Львівщині під час пожежі знайшли тіло пенсіонера.
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