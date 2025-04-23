Пожежа на Волині: через коротке замикання згорів житловий будинок

фото: ДСНС Волині

У ніч на 22 квітня у селі Овадне Володимирського району виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив споруду. Пожежу вдалося локалізувати о 00:12, а повністю ліквідувати — о 01:43.

За попередніми висновками, причиною займання стало коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, на Львівщині під час пожежі знайшли тіло пенсіонера.

Раніше на Київщині через пожежі сухої трави загинули люди. Вогонь завбрав життя жителів Бориспільського та Фастівського районів.