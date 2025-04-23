05:05  23 квітня
На Тернопільщині врятували 3-річну дитину, яка годинами блукала в лісі та пройшла 10 км
03:09  23 квітня
На Буковині з озера витягли тіло чоловіка
01:20  23 квітня
На Чернігівщині суд виправдав командира, в якого солдати пішли в СЗЧ
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2025, 10:54

Пожежа на Волині: через коротке замикання згорів житловий будинок

23 квітня 2025, 10:54
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Волині
Читайте также
на русском языке

У ніч на 22 квітня у селі Овадне Володимирського району виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив споруду. Пожежу вдалося локалізувати о 00:12, а повністю ліквідувати — о 01:43.

За попередніми висновками, причиною займання стало коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, на Львівщині під час пожежі знайшли тіло пенсіонера.

Раніше на Київщині через пожежі сухої трави загинули люди. Вогонь завбрав життя жителів Бориспільського та Фастівського районів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область дерев'яний будинок пожежа ДСНС коротке замикання
На Київщині через атаку безпілотників горів готельно-ресторанний комплекс, пошкоджені будинки
23 квітня 2025, 09:40
На Київщині у водоймі виявили тіло людини
23 квітня 2025, 08:20
На Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік
23 квітня 2025, 01:47
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Львівщині судитимуть екскерівника МСЕК, який приховав майно та доходи на понад 11 млн грн
23 квітня 2025, 11:59
Полтава після нічної атаки: міська рада оприлюднила масштаби руйнувань
23 квітня 2025, 11:58
Удар по автобусу в Марганці: кількість поранених зросла до 42
23 квітня 2025, 11:50
РФ атакувала автівку в Херсоні: постраждав 59-річний чоловік
23 квітня 2025, 11:40
ЗСУ ліквідували 1210 росіян, знищили ворожі танки, ББМ та 85 артсистем, — Генштаб
23 квітня 2025, 11:20
Командир ЗСУ, через недбалість якого держава втратила понад 3,3 млн гривень, може сісти на 8 років
23 квітня 2025, 11:10
Україна отримала 300 тисяч доз вакцини проти поліомієліту
23 квітня 2025, 10:57
Полтава після атаки дронів: 6 постраждалих, десятки пошкоджених будівель
23 квітня 2025, 10:41
Росіяни знищили енергооб’єкт, який забезпечував Херсон світлом: можливі відключення
23 квітня 2025, 10:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »