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ДТП произошло 26 февраля около 18:00 в селе Посад-Покровское Херсонского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции. Глава ОВА Александр Прокудин также подтвердил происшествие.

Водитель авто Renault Megan, заместитель главы Херсонской ОВА, сбил на трассе велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги и пересекавшего проезжую часть. От полученных травм 50-летний велосипедист погиб на месте.

Правоохранители изъяли автомобиль и поместили на арестплощадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство. ​Для беспристрастного расследования полиция просит свидетелей позвонить по телефону (095) 346-32-51 или 102. Анонимность гарантируют.

Полиция и ОВА не называют имени чиновника, но местные СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Клюцевском.

Напомним, ранее суд оштрафовал бывшего главу Броварской РГА Владимира Майбоженко. В апреле 2024 года пьяное чиновник сбил на пешеходном переходе четырех человек. В прокуратуре сообщали, что будут обжаловать решение суда.