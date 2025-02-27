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27 февраля 2025, 13:46

Полиция идентифицировала 4 российских командиров, отдавших приказ расстреливать харьковчан

27 февраля 2025, 13:46
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Правоохранители идентифицировали и заочно сообщили о подозрении экскомандующему и трем командирам войск западного военного округа вооруженных сил РФ, которые в феврале 2022 приказали атаковать Харьков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Следователи полиции установили, что к военному преступлению причастен 59-летний генерал – полковник, занимавший в то время должность командующего войсками западного военного округа ВС РФ.

Среди фигурантов:

  • 59-летний первый заместитель командующего войсками западного военного округа ВС РФ,
  • 61-летний начальник группы огневого и ядерного поражения штаба западного военного округа РФ, заместитель начальника штаба группировки войск "запад",
  • 47-летний командир воинской части №53956 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской Краснознаменной, орденов Суворова и Александра Невского бригады западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

По приказу этих офицеров 28 февраля 2022 года вражеская армия совершила серию масштабных целенаправленных ударов по РСЗО "Смерч" по Шевченковскому району Харькова. Тогда погибли восемь человек.

Напомним, в базе данных "Военный преступник" в настоящее время насчитывается 710 тысяч досье на лиц, которые могут быть причастны к совершению военных преступлений в Украине.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины объявила заочные подозрения двум генералам РФ , организовавшим подрыв и последующее уничтожение Оскольской дамбы в Харьковской области осенью 2022 года.

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