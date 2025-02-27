Фото: Нацполиция

Задержали мужчину, который сокирой убил свою мать. Это произошло, когда они поссорились во время застолья

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

43-летнего мужчину из села Ужинец будут судить за убийство матери. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сам инцидент произошел осенью 2024 года. Тогда 43-летний мужчина и его 68-летняя мать распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. Мужчина схватил топор и ударил женщину более 10 раз по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте.

Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. При этом правоохранители отметили, что есть и смягчающие обстоятельства - мужчина искренне раскаялся.

Напомним, ранее во Львовской области задержали мужчину, который выстрелил жене в голову. Это произошло, когда во время застолья между ним и женщиной произошел конфликт. В результате он выстрелил ей в голову из травматического пистолета. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.