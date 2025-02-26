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Убийство произошло в селе Бышев Фастовского района. Во время конфликта 50-летний местный житель нанес смертельные травмы своему знакомому. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело в хозяйственное помещение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Тело погибшего было обнаружено 23 февраля, около 20:00. Оказалось, что ссора между мужчинами возникла при распитии алкоголя. В ходе конфликта один из приятелей жестоко избил другого, что привело к смерти последнего.

Правоохранители задержали нападавшего и поместили его в изолятор временного содержания. Мужчине объявили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Кривом Роге задержан мужчина, который забил до смерти 71-летнюю мать.