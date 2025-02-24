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24 февраля 2025, 23:57

В Кривом Роге задержан мужчина, который забил до смерти 71-летнюю мать

24 февраля 2025, 23:57
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Фото: Нацполиция
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Житель Кривого Рога поссорился с матерью. Во время ссоры он нанес женщине удары, от которых она умерла

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Во время ссоры мужчина избил 71-летнюю мать. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась. Это произошло 23 февраля в одной из квартир Саксаганского района Кривого Рога.

Муж сам позвонил полиции и сообщил, что якобы обнаружил тело матери дома. Однако правоохранители установили его причастность к смерти женщины и задержали его.

Напомним, что в Черниговской области суд вынес приговор мужчине, который избил насмерть свою мать. Известно, что бил женщину он шваброй и ногами. Судмедэкспертиза обнаружила у женщины закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, разрыв легких, кровоподтеки и рваные раны. Мужчину признали виновным и назначили ему восемь лет лишения свободы.

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