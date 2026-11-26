Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска 26 ноября более 50 раз атаковали беспилотниками Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Поврежденные предприятия, складские помещения, инфраструктура, сельскохозяйственная техника, детский сад и частный дом

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Кривом Роге в результате атак повреждены предприятия, складские помещения, инфраструктура, сельхозтехника и хозяйственная постройка.

Также под вражескими ударами оказались Зеленодольская, Лозоватская и Карповская общины Криворожского района. Там повреждены инфраструктура и склады.

В Никопольском районе россияне атаковали районный центр, Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую общины.

В результате обстрелов повреждена инфраструктура, детский сад и частный дом.

В сообщении ОВА нет информации о погибших и пострадавших.

Напомним, что в результате российской атаки на Одессу и пригород погиб 70-летний мужчина. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения.