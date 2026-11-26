Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину дронами
Российские войска 26 ноября более 50 раз атаковали беспилотниками Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Поврежденные предприятия, складские помещения, инфраструктура, сельскохозяйственная техника, детский сад и частный дом
Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .
В Кривом Роге в результате атак повреждены предприятия, складские помещения, инфраструктура, сельхозтехника и хозяйственная постройка.
Также под вражескими ударами оказались Зеленодольская, Лозоватская и Карповская общины Криворожского района. Там повреждены инфраструктура и склады.
В Никопольском районе россияне атаковали районный центр, Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую общины.
В результате обстрелов повреждена инфраструктура, детский сад и частный дом.
В сообщении ОВА нет информации о погибших и пострадавших.
Напомним, что в результате российской атаки на Одессу и пригород погиб 70-летний мужчина. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения.