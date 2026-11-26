В Полтавской области иномарка сбила ребенка
Авария произошла на улице Киевской в селе Песчаное Кременчугского района. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно 67-летний водитель Opel Combo сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали.
"Полиция призывает водителей быть особенно внимательными при движении в темное время суток, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и быть готовыми к появлению пешеходов на дороге", - говорят правоохранители.
Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.