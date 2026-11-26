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Пограничники показали свежие кадры с фронта. Только за день защитники уничтожили более сотни российских беспилотников

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

За сутки пограничники Сумской и Харьковской уничтожили 107 воздушных целей противника. В частности, это дроны типа "ждун", "Гербера", "Молния" и другие. Защитники показали видео с моментами точных ударов:

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.