В Полтавской области Toyota влетела в автоцистерну: есть погибший и пострадавшая
ДТП произошло 3 февраля около 19:30 вблизи села Голобородьковское Полтавского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На трассе Полтава-Красноград автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автоцистерной АЦНГ.
В результате столкновения 62-летний водитель внедорожника погиб на месте. 26-летнюю пассажирку авто госпитализировали.
По факту аварии открыть уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, 3 февраля в Черкасской области столкнулись грузовик и легковушка. Погиб один из водителей.
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