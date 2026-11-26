В Киевской области поезд сбил женщину насмерть
Трагедия произошла 26 ноября. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла на территории остановочной платформы Мотовиловка. Предварительно пассажирский поезд сообщением Рахов-Киев сбил насмерть 62-летнюю местную жительницу. Женщина переходила железнодорожные пути в запрещенном месте.
Машинист подавал знаки и применил экстренное торможение. Однако, к сожалению, избежать трагедии не удалось. Женщина погибла на месте от травм. Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.
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