Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла на территории остановочной платформы Мотовиловка. Предварительно пассажирский поезд сообщением Рахов-Киев сбил насмерть 62-летнюю местную жительницу. Женщина переходила железнодорожные пути в запрещенном месте.

Машинист подавал знаки и применил экстренное торможение. Однако, к сожалению, избежать трагедии не удалось. Женщина погибла на месте от травм. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.