Фото из открытых источников

В Одесской области мужчина изготовил себе пенсионное удостоверение. В документе он добавил себе инвалидность

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Человек сделал поддельный документ в ChatGPT. Он заполнил бланк с вымышленными данными. В частности, отметил серию, дату издания документа и вписал, что якобы лицо с инвалидностью II группы вследствие общего заболевания с пожизненным сроком действия.

С этими поддельными документами он попытался подать заявление через портал Действие. На суде он полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен.

Напомним, в Ровенской области мужчина с помощью ChatGPT подделал справку МСЭК для отсрочки от мобилизации. Он признал свою вину и согласился с обстоятельствами дела. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен.