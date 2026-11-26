Фото: Нацполиция

В Житомирской области мужчина стал жертвой аферистов. Правоохранители предупредили о схеме

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Местный житель обратился в полицию. Он рассказал, что ему позвонил по телефону незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он заверил его, что ему нужно пройти процедуру для подтверждения личности.

Мужчина доверился и назвал код из SMS-сообщения. В результате аферист похитил с его карточки более 73 тысяч гривен.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.