Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ принять Украину в НАТО в 2008 году: «Если бы она стала членом НАТО, эту войну, вероятно, удалось бы предотвратить»

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ принять Украину в НАТО в 2008 году: «Если бы она стала членом НАТО, эту войну, вероятно, удалось бы предотвратить»

Фото: из открытых источников

Всё это можно было бы списать на давнюю грызню Мерца с бабкой Меркель, которая как раз и была хедлайнером саммита в Бухаресте.

Но таки да, есть мемуары Меркелицы, где она очень эмоционально отстаивала своё решение слить нас и Грузию с темы вступления в НАТО. Потому что у нас, мол, мало людей за то НАТО, а в Грузии вообще территориальные конфликты.

В интервью Der Spiegel Меркель сказала больше, чем в выхолощенных мемуарах, что в немецком обществе не было запроса на разрыв газовых отношений с Россией. Более того, такой шаг никогда не поддержала бы промышленность страны.

А значит, между сэкономить 5 евро на газе и утопить чужую страну в войне – выбрали экономию)

Что ж, хорошо, что хоть поздно признали, что шкурные интересы и дружба с Путиным были дороже.

Не забываем участие Меркель и в выкручивании нам рук в 2014–2015 годах Минскими соглашениями.

Москва стремилась подорвать суверенитет Украины – в частности, навязать ей федеративное устройство и обеспечить себе максимальное влияние в тех частях страны, где тогда предпочитали ориентироваться на Россию, а не на Запад. Вот это сейчас и позволяет всяким ртам Кремля заявлять о том, как они защищают русскоязычных и свои якобы земли на этом этапе войны.