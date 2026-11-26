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Правительство поручило провести верификацию данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Проверять информацию о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет, в частности данные о месте жительства, гражданстве и документах для выезда за границу

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1466 от 25 ноября, обнародованном на Правительственном портале, передает RegioNews .

Цель верификации – обеспечить целостность, полноту и достоверность данных военного реестра.

Для этого будут использовать информацию из ведомственной системы Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Государственная миграционная служба передает Министерству обороны данные, полученные из реестров территориальных общин. В частности, речь идет о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, паспортных данных, фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения, пол, адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства и сведения о гражданстве.

Также Минобороны будет получать данные Единого государственного демографического реестра. Они будут включать реквизиты загранпаспорта, информацию об оформлении документов для выезда на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину, а также отцифрованный образ лица.

Правительство поручило Министерству обороны провести верификацию на основании полученных от ГТС данных и актуализировать информацию в военном реестре.

Внести изменения в реестр должны автоматизированным или неавтоматизированным способом в течение 120 календарных дней после завершения верификации.

Напомним, в Украине официально продлили мобилизацию и военное положение.