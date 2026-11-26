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В Херсонской области в результате российских обстрелов 26 ноября погиб один человек, еще шесть гражданских получили ранения. Российская армия атаковала населенные пункты области артиллерией и беспилотниками разных типов

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, по состоянию на 17:30 известно об одном погибшем и шести раненых.

В частности, в Комишанах в результате атаки российского дрона погиб мужчина 1969 года рождения. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также из-за атак беспилотников ранения получили четверо жителей Херсона, один житель Камышан и один житель Зимовника.

Кроме того, в результате российских ударов повреждены многоквартирные дома и автомобили.

По фактам военных преступлений было начато досудебное расследование по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры и следователи полиции документируют последствия российских атак.

Напомним, Украина впервые сбила российский реактивный дрон "Герань" боевым лазером.