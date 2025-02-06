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06 февраля 2025, 13:46

Смертельное ДТП с пассажирским автобусом: в Киеве будут судить виновника трагедии

06 февраля 2025, 13:46
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Фото: Нацполиция
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Водитель автобуса Mersedes на шоссе столкнулся с автомобилем Ford. В результате сам автобус перевернулся, а водитель легкового авто погибла на месте

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел осенью прошлого года на Столичном шоссе. Тогда 53-летний водитель маршрутного автобуса Mersedes превысил скорость. В результате он на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Ford.

Из-за столкновения автобус с пассажирами опрокинулся. 44-летняя водитель Ford из-за травм погибла на месте. Также в ДТП пострадали 16 пассажиров в возрасте от 12 до 67 лет.

"Следователи, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщили водителю микроавтобуса о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они нанесли смерть потерпевшему лишение свободы. собами сроком до трех лет или без такого", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Запорожье произошло смертельное ДПТ. 28-летний водитель наехал на 65-летнего пешехода , переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшего пытались реанимировать, однако, к сожалению, он скончался.

Также сообщалось, что в Киеве женщина в военной форме наехала на правоохранители на авто . Полиция выехала по вызову, где женщина в военной форме заблокировала въезд в здание. Оказалось, что она к военной службе никакого отношения не имеет. Когда ее попросили уехать - водитель совершила наезд на работника полиции.

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