В Киевской области осудили военнослужащего, совершившего смертельное ДТП

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По материалам ДБР суд признал виновным и назначил наказание военнослужащему, который под хмельком совершил смертельное ДТП в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.

Напомним, летом 2024 года военный сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в транспортном средстве находились два пассажира: 24-летний военнослужащий и 21-летняя девушка. Двигаясь по дороге мужчина потерял управление и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП пассажир-военнослужащий погиб на месте, а пассажирка получила тяжкие телесные повреждения.

В крови водителя было обнаружено 1,04 промилле алкоголя. Также у него не было документов для управления транспортным средством.

Водителя обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть повлекло смерть потерпевшему и тяжкие телесные повреждения потерпевшей (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Напомним, в Донецкой области военного будут судить по ДТП, в результате которого погибла журналистка. Смертельная авария произошла в г. Славянск.