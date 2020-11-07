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07 ноября 2020, 16:01 306

На Волыни разоблачили сразу три нарколаборатории

07 ноября 2020, 16:01 306
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Организатором "сетевого бизнеса" был 37-летний житель Луцка
Организатором "сетевого бизнеса" был 37-летний житель Луцка
Фото: Нацполиция Украины
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В Волынской области правоохранители разоблачили сеть нарколабораторий, которые производили амфетамин.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Волынской области.

Организатором незаконного бизнеса оказался 37-летний житель Луцка, а его "заместителем" – 32-летний местный житель. Именно он выполнял роль "химика", поскольку досконально знал процесс синтеза химических компонентов и соединений, которые необходимы для изготовления психотропов. Их сообщниками и реализаторами амфетамина стали шестеро мужчин в возрасте от 22-х до 51-го лет.

Для изготовления психотропа сообщники оборудовали три нарколаборатории в дачном доме "химика” и гаражах соучастников на территории Киверцовского района области.

Оперативники провели 16 одновременных обысков по месту жительства злоумышленников, а также в их транспортных средствах и гаражных помещениях. В результате изъят амфетамин, прекурсоры для его изготовления, каннабис и лабораторные принадлежности – стеклянные колбы, соединительные трубки, пробирки, измельчители, холодильник, электронные весы и другую посуду, которая использовалась для изготовления амфетамина, а также деньги в национальной и иностранной валюте. Кроме того, у злоумышленников обнаружили оружие, боеприпасы и патроны различного калибра.

В настоящее время организатору, "химику" и двум активным участникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Троим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Другим фигурантам готовится вручение подозрения.

После проведения экспертиз действиям фигурантов будет предоставлен дополнительную правовую квалификацию.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, несколько дней назад у преступника, задержанного в Киеве, изъяли кокаина на 15 млн грн.

наркотики полиция Волынь Волынская область Лаборатория
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