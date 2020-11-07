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07 ноября 2020, 14:39 1234

В Ровно мошенники продавали должности в полиции за полмиллиона долларов

07 ноября 2020, 14:39 1234
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Силовики задержали мошенников при получении части денежных средств
Силовики задержали мошенников при получении части денежных средств
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему фейковой продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции Ровенской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Организовал сделку действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками.

Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности начальника в системе областной Нацполиции. За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от сотрудников полиции $500 тысяч. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от $50 до $100 тысяч.

Правоохранители задержали работника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вблизи одного из торговых центров Ровно, во время получения первой части средств в размере $25 тысяч.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины предупредили коррупционное назначение на руководящую должность в Министерстве обороны.

Ровно полиция коррупция СБУ должность
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