В Ровно мошенники продавали должности в полиции за полмиллиона долларов

Силовики задержали мошенников при получении части денежных средств

Силовики задержали мошенников при получении части денежных средств

Фото: СБУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Организовал сделку действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками.

Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности начальника в системе областной Нацполиции. За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от сотрудников полиции $500 тысяч. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от $50 до $100 тысяч.

Правоохранители задержали работника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вблизи одного из торговых центров Ровно, во время получения первой части средств в размере $25 тысяч.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины предупредили коррупционное назначение на руководящую должность в Министерстве обороны.