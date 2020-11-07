В Харькове неизвестные обстреляли консульство Азербайджана

Хулиганов разыскивает полиция

Хулиганов разыскивает полиция

Фото: Нацполиция Украины

7 ноября около 02:30 утра неизвестные произвели выстрелы в окно и входные двери здания Почетного консульства Азербайджанской Республики по улице Ярослава Мудрого в Харькове.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области.

Во время осмотра полицейские изъяли две гильзы и три остатки металла.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харькове и Почетного консульства Республики Армения в г. Харькове взяты полицией под круглосуточную охрану.

На обстрел уже отреагировали в МИД Азербайджана. Там считают, что это – дело рук армянских радикалов.

Учитывая недавние угрозы радикальных армянских сил дипломатическим миссиям Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз. ...Соответствующие органы нашей страны будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами зарубежных стран, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом", - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня же стало известно, что в Бердянске дважды обстреляли пассажирский автобус. Жертв и пострадавших в результате этого происшествия нет.