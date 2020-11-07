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07 листопада 2020, 16:01 299

На Волині викрили одразу три нарколабораторії

07 листопада 2020, 16:01 299
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Організатором "мережевого бізнесу" був 37-річний житель Луцька
Організатором "мережевого бізнесу" був 37-річний житель Луцька
Фото: Нацполіція України
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У Волинській області правоохоронці викрили мережу нарколабораторій, які виготовляли амфетамін.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Волинської області.

Організатором незаконного бізнесу виявився 37-річний лучанин, а його "заступником" – 32-річний місцевий мешканець. Саме він виконував роль "хіміка", оскільки досконало знав процес синтезу хімічних компонентів та сполук, які необхідні для виготовлення психотропів. Їх спільниками та реалізаторами амфетаміну стали шестеро чоловіків віком від 22-х до 51-го років.

Для виготовлення психотропу спільники обладнали три нарколабораторії у дачному будинку "хіміка” та гаражах співучасників на території Ківерцівського району області.

Оперативники провели 16 одночасних обшуків за місцем проживання зловмисників, а також у їхніх транспортних засобах та гаражних приміщеннях. У результаті вилучено амфетамін, прекурсори для його виготовлення, канабіс та лабораторне приладдя – скляні колби, з’єднувальні трубки, пробірки, подрібнювачі, холодильник, електронні ваги та інший посуд, який використовувався для виготовлення амфетаміну, а також гроші в національній та іноземній валюті. Крім того, у зловмисників виявили зброю, боєприпаси та набої різного калібру.

Наразі організатору, "хіміку" та двом активним учасникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Трьом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Іншим фігурантам готується вручення підозри.

Після проведення експертиз діям фігурантів буде надано додаткову правову кваліфікацію.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, кілька днів тому у злочинця, затриманого у Києві, вилучили кокаїну на 15 млн грн.

наркотики поліція Волинь Волинська область Лабораторія
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