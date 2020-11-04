У преступника, задержанного в Киеве, изъяли кокаина на 15 млн грн

Мужчина находился в международном розыске

Мужчина находился в международном розыске

Фото Нацполиции

Уроженец России находился на территории Украины по поддельным документам и разыскивался за совершение тяжкого преступления. Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина, что по ценам «черного рынка» составляет почти 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе отработки территории Голосеевского района полицейские задержали человека по подозрению в сбыте наркотических средств. У него изъяли восемь расфасованных пакетиков с белым веществом.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, проведенной экспертизой подтверждено, что изъятый порошок – кокаин.

По ценам "черного" рынка сумма изъятых наркотических веществ у мужчины составляет почти 15 миллионов гривен. Сейчас задержанному уже сообщено о подозрении в совершении этого уголовного правонарушения. По процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры № 1 следователи обратятся в суд об избрании подозреваемому меры пресечения, - сказал генерал полиции Андрей Крищенко.

Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого, он также разыскивался полицией Киева за подделку документов, а во время задержания оказал полицейским документы, также с признаками подделки.

42-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (за что предусмотрено наказание от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и за подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (предусматривается до 5 лет лишения свободы).

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине прикрыли канал сбыта наркотиков: амфетамин покупали военные и бывшие копы.