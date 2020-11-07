В Киевской области вооруженная банда похитила предпринимателя и требовала с него $2 млн

Группа состояла из четырех казахов и двух жителей Киевской области

Группа состояла из четырех казахов и двух жителей Киевской области

Фото: Нацполиция Украины

Полиция Киева задержала вооруженных налетчиков, которые похитили частного предпринимателя и потребовали надуманный долг в 2 миллиона долларов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области, пишет RegioNews.

О похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и повезли в неизвестном направлении.

Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес. Там они привязали его к дереву и пытали, требуя долг в сумме $2 млн. Также нападавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты.

Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.

По факту похищение человека и разбойное нападение следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след похитителей. Двух из них задержали на территории Киевской области. Ими оказались 29-ти и 49-летний мужчины.

Во время обысков по местам их жительства обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.

В настоящее время старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщено о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении младшему подельнику.

Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений и объявлен в розыск.

Полицейские проверяют задержанных мужчин на причастность к совершению других преступлений на территории области.

Напомним, вчера на Киевщине правоохранители разоблачили и задержали преступную группу, которая организовала нарколабораторию по изготовлению психотропных веществ, которые сбывала в Украине и за рубежом.