В Тернополе предпринимателей освободили от уплаты единого налога
Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.
Сегодня исполнительный комитет Тернопольского горсовета принял решение освободить от уплаты единого налога за апрель тернопольских предпринимателей І и ІІ группы, которые сейчас не работают.
"Предприниматели на требования карантина вынужденно закрыли свой бизнес и остались без прибыли. Они временно не в состоянии платить налоги в городской бюджет. Я считаю, это будет справедливо освободить их от уплаты налога на этот период", - отмечает городской председатель Тернополя Сергей Надал.
Таким предпринимателям необходимо до 1 июля 2020 года подать в органы налоговой службы соответствующее заявление о применении льгот и указать вид предпринимательской деятельности и место ее осуществления.
Уплаченные суммы единого налога за апрель 2020 года будут зачтены в счет будущих платежей. В случае продления карантина срок может быть продлен.
Кроме того, на время карантина освободили предпринимателей от арендной платы за коммунальные помещения. Мэр призвал владельцев рынков и торговых комплексов поддержать решение.
Напомним, в Ивано-Франковске на сессии горсовета депутаты поддержали бизнес и медиков. Сегодняшняя сессия городского совета направлена на мероприятия для уменьшения нагрузки на предпринимателей во время карантина.
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