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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 17:36 7

В Тернополе предпринимателей освободили от уплаты единого налога

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22 апреля 2020, 17:36 7
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Предпринимателей на период карантина освободили также и от арендной платы за коммунальные помещения
Предпринимателей на период карантина освободили также и от арендной платы за коммунальные помещения

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Сегодня исполнительный комитет Тернопольского горсовета принял решение освободить от уплаты единого налога за апрель тернопольских предпринимателей І и ІІ группы, которые сейчас не работают.

"Предприниматели на требования карантина вынужденно закрыли свой бизнес и остались без прибыли. Они временно не в состоянии платить налоги в городской бюджет. Я считаю, это будет справедливо освободить их от уплаты налога на этот период", - отмечает городской председатель Тернополя Сергей Надал.

Таким предпринимателям необходимо до 1 июля 2020 года подать в органы налоговой службы соответствующее заявление о применении льгот и указать вид предпринимательской деятельности и место ее осуществления.

Уплаченные суммы единого налога за апрель 2020 года будут зачтены в счет будущих платежей. В случае продления карантина срок может быть продлен.

Кроме того, на время карантина освободили предпринимателей от арендной платы за коммунальные помещения. Мэр призвал владельцев рынков и торговых комплексов поддержать решение.

Напомним, в Ивано-Франковске на сессии горсовета депутаты поддержали бизнес и медиков. Сегодняшняя сессия городского совета направлена на мероприятия для уменьшения нагрузки на предпринимателей во время карантина.


карантин Тернополь бизнес налоги
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