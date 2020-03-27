В Луцке снимали дорожные знаки, чтобы обустроить карантинные блокпосты

В Луцке частное предприятие "Центр-Строй" снимало дорожные знаки по городу и везло их к блокпостам на въезде в областной центр Волыни

Фото: Shutterstock

В Луцке частное предприятие "Центр-Строй" снимало дорожные знаки по городу и везло их к блокпостам на въезде в областной центр Волыни

Об этом пишет местное издание "Конкурент", пишет RegioNews. Вечером 26 марта, в полицию поступило сообщение, что на улице Ковельской, 6, двое мужчин, которые представились работниками дорожной службы, демонтировали дорожный знак "Движение запрещено". Они отметили, что он нужен на блокпосту. Мужчины загрузили знаки в машину и поехали в направлении микрорайона ГПЗ. Впоследствии их транспортное средство было обнаружено на улице Львовской. В багажнике машины лежали дорожные знаки. Правоохранители вызвали руководителя фирмы и он объяснил, что его компания выиграла тендер на обеспечение блокпостов дорожными знаками и городской совет дал указание как можно быстрее это сделать. По его словам, поскольку знаков пока в наличии нет (они заказаны), было принято решение демонтировать другие знаки и отвезти их на блокпосты. Демонтированные знаки должны вернуть на свои места.

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