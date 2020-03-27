12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
13:06  27 марта
ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО
14:24  27 марта
Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 15:09 5

В Луцке снимали дорожные знаки, чтобы обустроить карантинные блокпосты

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 15:09 5
Читайте також українською мовою
В Луцке частное предприятие "Центр-Строй" снимало дорожные знаки по городу и везло их к блокпостам на въезде в областной центр Волыни
Фото: Shutterstock
В Луцке частное предприятие "Центр-Строй" снимало дорожные знаки по городу и везло их к блокпостам на въезде в областной центр Волыни

Об этом пишет местное издание "Конкурент", пишет RegioNews.

Вечером 26 марта, в полицию поступило сообщение, что на улице Ковельской, 6, двое мужчин, которые представились работниками дорожной службы, демонтировали дорожный знак "Движение запрещено". Они отметили, что он нужен на блокпосту.

Мужчины загрузили знаки в машину и поехали в направлении микрорайона ГПЗ.

Впоследствии их транспортное средство было обнаружено на улице Львовской. В багажнике машины лежали дорожные знаки.

Правоохранители вызвали руководителя фирмы и он объяснил, что его компания выиграла тендер на обеспечение блокпостов дорожными знаками и городской совет дал указание как можно быстрее это сделать.

По его словам, поскольку знаков пока в наличии нет (они заказаны), было принято решение демонтировать другие знаки и отвезти их на блокпосты. Демонтированные знаки должны вернуть на свои места.


коронавирус
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 14:50
Последнюю харьковскую беглянку от самоизоляции нашли в Одесской области
27 марта 2020, 14:11
На украинско-польской границе огромные очереди людей без масок
27 марта 2020, 14:01
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 14:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »