В Луцке снимали дорожные знаки, чтобы обустроить карантинные блокпосты
Об этом пишет местное издание "Конкурент", пишет RegioNews.
Вечером 26 марта, в полицию поступило сообщение, что на улице Ковельской, 6, двое мужчин, которые представились работниками дорожной службы, демонтировали дорожный знак "Движение запрещено". Они отметили, что он нужен на блокпосту.
Мужчины загрузили знаки в машину и поехали в направлении микрорайона ГПЗ.
Впоследствии их транспортное средство было обнаружено на улице Львовской. В багажнике машины лежали дорожные знаки.
Правоохранители вызвали руководителя фирмы и он объяснил, что его компания выиграла тендер на обеспечение блокпостов дорожными знаками и городской совет дал указание как можно быстрее это сделать.
По его словам, поскольку знаков пока в наличии нет (они заказаны), было принято решение демонтировать другие знаки и отвезти их на блокпосты. Демонтированные знаки должны вернуть на свои места.
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