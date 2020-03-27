В одесской инфекционке не могут использовать экспресс-тесты на коронавирус – нет инструкций Минздрава

В Одесской инфекционке больных с подозрение на коронавирус селят в палаты по два человека, так как мест нет, а специальные экспресс-тесты не используют из-за отсутствия инструкций

Фото: Думская

В Одесской инфекционке больных с подозрение на коронавирус селят в палаты по два человека, так как мест нет, а специальные экспресс-тесты не используют из-за отсутствия инструкций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

19-летний пациент, которого госпитализировали в одесскую городскую инфекционную больницу с подозрением на COVID-19, рассказал об условиях в палатах.

Молодой человек вернулся самолетом из Европы через Стамбул еще 14 марта. Сначала температуры небыло, но спустя больше недели температура подскочила сразу до 39,5 градусов. Он ее сбил, но начался сухой кашель. Одессит поехал в инфекционную больницу.

Медики скидывают свою защиту в ведра прямо под дверью палаты, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус

Экспресс-тест парню не сделали, та как их пока не могут использовать

"По поступившим экспресс-тестам — мы ждем подтверждение Минздрава с инструкцией их использования, они не открыты пока", - заявила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одесского горсовета Алла Калеева

Кроме того, по словам парня, через несколько часов после поступления в его бокс подселили еще одного пациента с уже подтвержденной пневмонией.

Врачи сказали, что "мест в больнице нет". Второй заболевший тоже прилетел почти две недели назад из Стамбула, сегодня только сдал пробы и ждет ответа из Киева.

"Сидим вдвоем и думаем, кто кого чем заразит", — сетует парень.

Оба пациента надеются, что им хотя бы шторку повесят между кроватями. Медики заходят в палату в защитных костюмах, перчатках и масках, которые потом выбрасывают в ведро с крышкой, стоящее в "предбаннике" палаты, рядом с умывальником.

Бокс в инфекционной больнице: через окно передают еду и наблюдают за пациентами

Напомним, вечером 23 марта в Одессу прибыло 6 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 из Китая, а также реактивы для ПЦР-анализа.

Ранее сообщалось, что лабораторным центром в Одессе получен положительный результат исследования на COVID-19, это уже пятый случай заболевания коронавирусом.