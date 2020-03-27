На карантинных постах Волыни нет термометров
На карантинных блокпостах на въезде в Луцк не меряют температуру, потому что нет термометров
На карантинных блокпостах на въезде в Луцк не меряют температуру, потому что нет термометров
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ВолиньUA.
К журналистам издания обратились очевидцы-волыняне, которые рассказали, что при пересечении одного из таких пунктов, на блокпосту не оказалось ни одного термометра.
"На блокпостах нет ни одного термометра. Зачем эти посты с медиками?!" - возмущаются волыняне.
Дежурные на блокпосту ответили, что в Волынской администрации знают об этой проблеме, но нигде не могут найти термометров.
В Луцке также снимали дорожные знаки, чтобы обустроить карантинные блокпосты
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