На карантинных постах Волыни нет термометров

На карантинных блокпостах на въезде в Луцк не меряют температуру, потому что нет термометров

Фото: volynua.com

На карантинных блокпостах на въезде в Луцк не меряют температуру, потому что нет термометров

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