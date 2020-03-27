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27 марта 2020, 17:58 3

Волынские пограничники и ОГА говорят, что у КПП "Ягодин" очередей нет

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27 марта 2020, 17:58 3
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Информация о накоплении людей в Польше вблизи пересечения границы "Дорогуск-Ягодин", где ожидают транспортировки тысячи украинский - не актуальна
Фото: Волынская ОГА
Информация о накоплении людей в Польше вблизи пересечения границы "Дорогуск-Ягодин", где ожидают транспортировки тысячи украинский - не актуальна

Об этом заявили в Волынской ОГА, пишет RegioNews.

На 15:00 пятницу 27 марта людей на границе двух стран почти нет. Всех желающих пересечь польско-украинскую границу через пункт пропуска "Дорогуйськ-Ягодин" перевезли. По информации Луцкого пограничного отряда, в настоящее время оформлено 5064 граждан.

Для этого были привлечены 20 автобусов, которые организовали Волынская и Ровенская облгосадминистрации, по автобусу предоставили Власть чрезвычайных ситуаций обеих областей, часть людей перевезли частным попутным транспортом.

По словам начальника Луцкого пограничного отряда Олега Вовка, они не прекращали переправки Украинская через границу с первого дня введения карантина относительно пересечения границы украинцами.

"Когда начали собираться очереди, мы привлекли дополнительные транспортные средства, которые со вчерашнего вечера и до обеда 27 марта доставили всех на территорию Украины. Сейчас работаем в штатном режиме ", - подытожил Олег Вовк.

Напомним, сегодня в соцсетях сообщали, публикуя фото и видео, что на польско-украинской границе образовалась огромная очередь из желающих вернуться в Украину. Люди в очередях без масок и не соблюдают необходимую дисстанцию.

Вчера, президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии государственной границы до конца пятницы, 27 марта. Глава государства напомнил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться в Украину.


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