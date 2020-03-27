На украинско-польской границе огромные очереди людей без масок

На польско-украинской границе образовалась огромная очередь из желающих вернуться в Украину. Люди в очередях без масок и не соблюдают необходимую дисстанцию

Фото: Страница Игоря Зинкевича в Facebook

На польско-украинской границе образовалась огромная очередь из желающих вернуться в Украину. Люди в очередях без масок и не соблюдают необходимую дисстанцию

Об этом пишет RegioNews. Видео с очередью на пункте пропуска "Краковец – Корчова” опубликовал в сообществе "Варта1” Игорь Мельник. "Граждане Украины ждут, когда их впустят домой. По словам очевидцев, огромные очереди на этом пропускном пункте собираются ежедневно. Граждан Украины на границе отводят под навес, оформляют, после чего оставляют ждать автобусов", -комментирует автор видео. Как сообщил журналист Виталий Глагола в своємо Telegram, в огромнейшей очереди на границе маски имеют единицы. Такая же ситуация на КПП "Дорогуск-Ягодин" на Волыни. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Все они ждали очереди, чтобы пересечь границу, всю ночь при нулевой температуре воздуха.

По словам Ивана с Любомльщине (видео), который вернулся в Украину 27 марта утром, на "Мерседесом" много таможенников работает без защитных масок, перчаток, не говоря уже об очках. "Сегодня последний день, когда Украина запускает к себе своих граждан. С полуночи пускать никого не будут, все эти люди хотят попасть домой вовремя. Пункт пропуска Краковец прямо сейчас. Но о каких-либо мерах безопасности речь не идет, как вы можете видеть из этого видео. Маски имеют единицы, а соблюдение дистанции - сами видите", - подписал видео Глагола. Напомним, вчера, президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии государственной границы до конца пятницы, 27 марта. Глава государства напомнил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться в Украину.

.