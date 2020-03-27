Штаб ООС закрывает границы Донбасса из-за коронавируса

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение пересечения границ Донбасса со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей

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Для недопущения распространения коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение пересечения границ Донбасса со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

В ООС просят относиться с пониманием к введению ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что среди военнослужащих ООС на Донбассе случаев заболевания короновирусной инфекцией нет.

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