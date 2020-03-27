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27 марта 2020, 16:39 5

Штаб ООС закрывает границы Донбасса из-за коронавируса

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27 марта 2020, 16:39 5
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Для недопущения распространения коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение пересечения границ Донбасса со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей
Фото: pixabay.com
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение пересечения границ Донбасса со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

В ООС просят относиться с пониманием к введению ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что среди военнослужащих ООС на Донбассе случаев заболевания короновирусной инфекцией нет.

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