Работала в роддоме: что известно о первой инфицированной COVID-19 на Винничине

Первая больная коронавирусом в Винницкой области - женщина, которая работала до госпитализации в родильном доме областного центра

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Первая больная коронавирусом в Винницкой области - женщина, которая работала до госпитализации в родильном доме областного центра

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ RegioNews со ссылкой на местное СМИ ">"Город над Бугом”.

Женщина почувствовала себя плохо, пожаловалась на боль в горле и кашель и ушла на больничный. 24 марта ей стало хуже и родные вызвали медиков. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение Винницкой городской больницы №1. 25 марта методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкого областного лабораторного центра Минздрав Украины" факт заболевания COVID-19 подтверждено.

Сейчас специалисты дезинфицируют помещения родильного дома, где работала больная, и ее квартиру.

Как писали RegioNews, 25 марта в Винницкой области обнаружили первого больного коронавирусом.

А раньше в Жмеринке Винницкой области несколько медсестер и санитарок написали заявления на увольнение, как только в больницу госпитализировали первого пациента с признаками COVID-19.