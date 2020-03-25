Работала в роддоме: что известно о первой инфицированной COVID-19 на Винничине
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ RegioNews со ссылкой на местное СМИ ">"Город над Бугом”.
Женщина почувствовала себя плохо, пожаловалась на боль в горле и кашель и ушла на больничный. 24 марта ей стало хуже и родные вызвали медиков. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение Винницкой городской больницы №1. 25 марта методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкого областного лабораторного центра Минздрав Украины" факт заболевания COVID-19 подтверждено.
Сейчас специалисты дезинфицируют помещения родильного дома, где работала больная, и ее квартиру.
Как писали RegioNews, 25 марта в Винницкой области обнаружили первого больного коронавирусом.
А раньше в Жмеринке Винницкой области несколько медсестер и санитарок написали заявления на увольнение, как только в больницу госпитализировали первого пациента с признаками COVID-19.
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