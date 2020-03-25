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25 марта 2020, 17:20 2

В Винницкой области первый случай COVID-19

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25 марта 2020, 17:20 2
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25 марта в Винницкой области обнаружили первого больного коронавирусом
Фото: Pixabay
25 марта в Винницкой области обнаружили первого больного коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Укрінформ”.

"По состоянию на 14.00 часов 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно”, - сказал председатель Винницкой ОГА Вячеслав Скальский.

Напомним, что в Украине зафиксировано четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции. 25 марта в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

Как писали RegioNews ранее, 13 марта 25-летнюю жительницу Винницы госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на коронавирус.


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