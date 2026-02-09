В Винницкой области женщина помогала "трудоустраиваться" у россиян: ее "сотрудник" делал поджоги

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2024 года жительница Винницкой области начала общаться с представителем российской разведки в Telegram. За денежное вознаграждение она публиковала объявления с предложениями быстрого заработка молодым людям по всей Украине — 20-40 тыс грн в месяц, 1000 долларов США за пару часов. При этом она понимала, что эти "задания" будут вредить Украине.

Впоследствии она привлекла знакомого, который потом поджег три релейных шкафа. Это произошло 9 и 20 октября 2024 года. Женщина была рядом, наблюдала, чтобы избежать нежелательных свидетелей.

Исполнитель вину признал. По его словам, женщина помогала ему отжимать дверцы шкафов, лично писала на листах кодовые слова "Домино 19.10.2024" и "Кавун 20.10.2024", которые он демонстрировал на видео для отчета перед представителями РФ.

На банковскую карту сожителя обвиняемой дважды поступила плата за "работу" — 12,5 тысячи гривен и 24,5 тысячи гривен. На суде мужчина рассказал, что купил авто, но не имел удостоверения. На самом же деле женщина использовала этот автомобиль, чтобы ездить на "выполнение задания": за рулем был ее сообщник.

Она ебе виноватой не считала. По ее словам, сначала она только обманывала лиц, которые просили ее делать поджоги. Своему знакомому она рассказала о таком способе заработка. Уже дальше они якобы делали поддельные шкафы из трех стенок, которые купили на металлоломе. Однако на самом деле такого муляжа на местах диверсий не находили.

В итоге обоих приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Также с них солидарно взимаются убытки Укрзализныци на сумму 360 тыс. грн.

