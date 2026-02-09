На Вінниччині жінка допомагала "працевлаштовуватися" в росіян: її "співробітник" робив підпали

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2024 року жителька Вінниччини почала спілкуватися з представником російської розвідки в Telegram. За грошову винагороду вона публікувала оголошення з пропозиціями швидкого заробітку для молодих людей по всій Україні — 20-40 тис грн у місяць, 1000 доларів США за пару годин. При цьому вона розуміла, що ці "завдання" шкодитимуть Україні.

Згодом вона залучила знайомого, який потім підпалив три релейні шафи. Це сталось 9 та 20 жовтня 2024 року. Жінка була поруч, спостерігала, щоб уникнути небажаних свідків.

Виконавець провину визнав. За його словами, жінка допомагала йому віджимати дверцята шаф, особисто писала на листках кодові слова "Доміно 19.10.2024" та "Арбуз 20.10.2024", які він демонстрував на відео для звіту перед представниками РФ.

На банківську картку співмешканця обвинуваченої двічі надійшла плата за "роботу" — 12,5 тисяч гривень і 24,5 тисячі гривень. На суді чоловік розповів, що купив авто, але не мав посвідчення. Насправді ж жінка використовувала це авто, щоб їздити на "виконання завдання": за кермом був її спільник.

Вона ебе винною не вважала. За її словами, спочатку вона лише дурила осіб, які просили її робити підпали. Своєму знайомому вона розповіла про такий спосіб заробітку. Вже далі вони нібито робили "підроблені шафи" з трьох стінок, які купили на металобрухті. Проте насправді такого муляжу на місцях диверсій не знаходили.

У підсумку обох засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна. Також із них солідарно стягуються збитки Укрзалізниці на суму 360 тис грн.

